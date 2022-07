Homem é morto a tiros em uma casa de carnes em Santa Maria

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (22), em Santa Maria, na Região Central do estado. Conforme a Brigada Militar, o caso aconteceu em um estabelecimento comercial, na Rua Antônio Inácio de Ávila, no bairro São José.

Thiarles Patta Ferrigolo, de 38 anos, estava na casa de carnes Artigas quando, por volta das 23h, um homem chegou ao local atirando contra ele. Segundo relatos de testemunhas, o homem, que estava acompanhado, fugiu logo depois dos disparos. A dupla ainda não foi localizada.

Não há informação sobre o que possa ter motivado o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

O velório está marcado para o meio-dia deste sábado (23), no Complexo Velatório AM Brum Angelus, em Santa Maria. O sepultamento deve acontecer no domingo (24) pela manhã, no cemitério municipal de Ivorá.

