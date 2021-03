Homem é preso ao tentar introduzir droga no Presídio de Alegrete

Compartilhe















Em mais uma tentativa de arremesso de drogas, homem é preso pela Brigada Militar, por tráfico em Alegrete.

No início da semana, uma guarnição da Brigada Militar estava no PEAL, quando percebeu que o acusado estava nas adjacências, em atitude suspeita. Os policiais visualizaram o momento em que ele arremessou um pacote em direção à tela da Casa Prisional. Imediatamente foram realizadas buscas nas proximidades e, embora o acusado tenha fugido, foi localizado e identificado. A droga, que estava fracionada, com moedas para dar peso e cair no pátio do Presídio, foi encontrada pelos policiais perto da tela. No total, foram 20 trouxinhas de maconha, apreendidas, no total de 267g.

Essa tem sido uma das tentativas recorrentes para tentar arremessar drogas para o interior do PEAL. O homem foi levado à DP e preso em flagrante por determinação do Delegado de Polícia, por tráfico de drogas. Depois de ouvido, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.