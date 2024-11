Homem é preso em flagrante por receptação em Alegrete

Share on Email

A investigação teve início após o registro de furto de um aparelho celular, ocorrido em junho deste ano e comunicado pela vítima. Durante as apurações, foi constatado que o celular estava sendo utilizado e encontrado na posse do acusado. O indivíduo, já conhecido no meio policial, possui histórico de envolvimento em crimes como furto qualificado e recepção, entre outros.

Os policiais dirigiram ao local onde o homem trabalhava e, ao abordá-lo, confirmaram que o aparelho furtado estava com ele. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por recepção. O celular foi devolvido à vítima.

Após a prisão, foi arbitrada fiança pela autoridade policial, paga pelo acusado que foi liberado.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser realizadas por meio dos números (55) 3427-0300 (plantão) ou (55) 98451-1689 (WhatsApp), garantindo o sigilo do denunciante.