Prefeitura de Alegrete inaugura nova base do Samu no bairro Joaquim Fonseca Milano

O Deputado Estadual Neri, o Carteiro e Fabrício Dutra, da Casa Civil do governo do estado, prestigiaram a entrega do Samu da Zona Oeste.

Com investimentos para a construção do prédio e a aquisição da ambulância, recursos da Prefeitura, no valor superior a 800 mil reais, o SAMU precisou da liberação do Ministério da Saúde para entrar em operação. Desde abril, o prédio está concluído, mas o serviço iniciou suas atividades apenas agora, em novembro, aguardando a liberação do Ministério.

A secretária da Saúde, Nidieli Benevides, agradeceu a toda a equipe que trabalhou para que esse serviço se tornasse uma realidade, destacando que foi necessário o comprometimento de muitos desde o projeto até a execução, montagem da equipe e funcionamento.

Haraceli Fontoura, coordenadora regional de Saúde, destacou o comprometimento e a importância dessa segunda base do Samu, composta por motoristas, técnicos de enfermagem e uma enfermeira responsável.

Carla Santos, enfermeira responsável técnica, ficou emocionada ao falar sobre o novo serviço e a equipe da Secretaria da Saúde, destacando o trabalho de seus colegas e a responsabilidade de ajudar a socorrer e salvar vidas, assim como os colegas da Base 1.

O prefeito Márcio Amaral, assim como Jesse Trindade, prefeito eleito, destacou a importância do trabalho dos técnicos do Samu e como essa base contribuirá para melhorar o serviço de socorro e salvamento de vidas.

Ao ligar para o 192 e solicitar algum serviço, uma pessoa informa o bairro para a regulação em Porto Alegre, que determinará se a Base 1 ou a Base 2 deverá atender. No entanto, isso não impede que, caso uma das ambulâncias esteja em atendimento, a outra possa socorrer qualquer pessoa em qualquer localidade de Alegrete, lembrou a segurança Nidieli Benevides.