Sorteio define os grupos do Efipan 2025 em Alegrete

O coordenador técnico, Moisés Fontoura, acompanhado do presidente do Flamengo, Toninho Fagundes, e do diretor Mohamed, apresentaram fórmula de disputa no plenário da Câmara.

O evento contou com a presença de representantes da imprensa local, do vereador João Monteiro, do técnico do rubro-negro alegretense Edinho Machado, de Natasha Lopes (integrante da comissão técnica do EFIPAN) e de demais representantes dos clubes, que participaram de forma online . O primeiro clube sorteado foi o Palmeiras, definido como cabeça da Chave A.

Fontoura destacou que, este ano, foi estabelecido que os clubes do mesmo país deveriam ser alocados em chaves opostas, regra que norteou a definição dos grupos.

O Flamengo clube anfitrião foi sorteado pelo vereador Monteiro e vai integrar a Chave “A”, ao lado de Palmeiras, Universitário (Peru), Bolívar (Bolívia), Grêmio e Peñarol.

Na “B”, estão Cruzeiro, Argentino Juniors (atual campeão), Club Sporting Cristal (Peru), Olimpia, Internacional e Defensor. Conforme já definido, os jogos em primeira fase serão disputados no Farroupilha e no campo do 6º RCB. Na 1ª fase acontece o cruzamento de A x B, se classificando os 8 melhores na pontuação geral.

O presidente Toninho saudou os participantes e antecipou a expectativa de mais uma boa edição. “Teremos um alto nível técnico das equipes. Os sul-americanos prometem mais uma vez”, disparou o eterno presidente rubronegro.

Moisés explicou que no máximo dia 25, a tabela de jogos será divulgada e que neste fim de semana, em Brasília ele se reúne com dirigentes da Empresa Brasileira de Comunicações (TV Brasil), que acenou com transmissões de alguns jogos em Alegrete.

O dirigente Mirto Gonçalves do Universitário, disse que o clube se sente honrado pelo convite de participar de um importante torneio reconhecido mundialmente.

Luiz Zanoich do Sporting Cristal manifestou que é muito importante para o clube disputar o EFIPAN, que todos estão ansiosos pela competição.

Do Bolivar Ramiro Mustafa, se disse muito contente com a organização. Familiares de atletas já possuem reserva de hotel e a expectativa é fazer uma boa competição em Alegrete. O 44ª EFIPAN ocorre do dia 8 de janeiro a 19 de janeiro.