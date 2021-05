Homem é violentamente agredido por desconhecidos que tripulavam um Astra

Compartilhe















No início da madrugada de domingo(9), um homem de 22 anos foi violentamente agredido por cinco indivíduos que desconhece. A agressão ocorreu em frente ao Banrisul, no Centro, em Alegrete.

Conforme a vítima descreveu, estava em via pública com a namorada de 31 anos, quando iniciou entre o casal, uma discussão, por motivos banais, entretanto, em momento algum, ocorreram qualquer situação semelhante à agressão física. Contudo, desceram de um Astra, quatro ou cinco indivíduos, um deles aramado com um cassetete. Os acusados passaram a agredir a vítima com socos , chutes e com o cassetete. Diante dos golpes, ele acabou caindo ao solo desacordado e foi socorrido por populares que estavam passando no local. Os agressores fugiram assim que perceberam que a vítima estava desmaiada. O homem acrescenta que no endereço há várias câmeras que podem auxiliar nas investigações.