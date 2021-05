Vereadora Dileusa pede um olhar diferenciado da Prefeitura para os camelôs de Alegrete

Compartilhe















Uma situação preocupante que chamou atenção da vereadora Dileusa Alves (PDT) é a dos camelôs que estão na praça General Osório.

Pedidos para que eles saíssem do local há mais de quatro anos fez, conforme a vereadora , que o Ministério Público solicitasse providências da Prefeitura.

O médico veterinário, Otacílio Motta, procurou a vereadora questionando a preocupação com os que trabalham nas bancas do camelódromo, visto que que eles não têm segurança, banheiros, cozinha e estão expostos, inclusive, a acidente que acontecem na praça.

Eles tiveram uma reunião com a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo que informou o seguinte:

Tramita no Foro de Alegrete uma ação judicial promovida pelo Ministério Público. Na referida demanda, que está conclusa para sentença, o Ministério Público questiona a regularidade da ocupação do espaço público por parte do camelôdromo.

Dessa feita, a Prefeitura Municipal, além de respeitar aqueles empreendedores que ali estão por várias gerações, aguarda a decisão do pleito, enquanto analisa alternativas para resolver da melhor forma possível a situação sempre em conjunto e ouvindo os empresários do local. Estamos estudando possibilidades para assistir da melhor maneira os empreendedores e atender as possíveis determinações do poder judiciário.

Eles não nos procuraram, na verdade nos que tivemos esse olhar para com os que trabalham nas 32 bancas de camelos, em Alegrete, inclusive com muitas mulheres que cuidam sozinhas das bancas, comentou a Vereadora.

Ela lembra que em outras cidades estes trabalhadores têm um tratamento diferenciado, e acredita que aqui em Alegrete, o Poder Público pode melhorar a situação deles de alguma forma.

Vera Soares Pedroso