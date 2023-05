Homem fica preso de cabeça para baixo em grade ao tentar furtar casa em Vacaria

Share on Email

Uma grade barrou a ação de um homem que tentava furtar uma residência em Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul, na segunda-feira (8). Segundo a Brigada Militar (BM), ele ficou preso de cabeça para baixo ao tentar fugir do local, por volta das 6h.

Após a prisão, o suspeito foi levado à delegacia do município, para o registro do flagrante. O homem foi liberado logo em seguida.

Conforme a polícia, o indivíduo pulou a grade, entrou no pátio da casa e tentou abrir a porta principal do imóvel com chutes. Ele não estava armado.

A moradora que estava na residência gritou, chamando a atenção de vizinhos, que foram ajudar. Com isso, o homem tentou fugir pulando novamente a cerca, mas, dessa vez, ficou preso, pendurado de cabeça para baixo. Nada foi levado da residência.

A BM foi acionada. No local, os policiais precisaram cortar a roupa do suspeito para retirá-lo. O homem foi algemado e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vacaria, onde passou por exames.