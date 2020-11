Homem que espantou cães do vizinho com fogos de artifício, levou pedrada no rosto

Uma divergência em relação a uma atitude provocou agressões entre vizinhos no bairro Saint Pastous, em Alegrete.

De acordo com informações, uma viatura da Brigada Militar foi acionada através do 190 para atender uma briga na Zona Leste.

No endereço, os policiais falaram com as partes envolvidas e foram informados que um homem de 50 anos não aprovou o fato de que os cães dos vizinhos fiquem com ossos na frente da sua casa.

Desta forma, para espantar os cães usou de um fogo de artificio. Mesmo sem acertar os animais, o dono não aprovou e foi tirar satisfação. O indivíduo de 33 anos jogou uma pedra em direção ao acusado de jogar o fogo de artifício o acertando na face.

A esposa do homem atingido também sofreu uma lesão na perna em razão das pedradas que sofreram em represália pela atitude em relação à maneira em que espantaram os animais da frente da casa do casal.

Os policiais constataram que os cães estavam sem ferimentos, porém, o casal foi atendido pelo Samu devido as lesões sofridas com as pedras.

Os proprietários dos cães e acusados das agressões não apresentavam ferimentos.

Todas as partes foram orientadas e desejam processar os desafetos. O casal ferido a pedradas quer processar o acusado e a proprietária dos cães vai fazer o mesmo pois disse que apenas foi defender seus animais. Por esse motivo seu companheiro teve a reação de jogar as pedras.

O fato aconteceu no final da tarde de segunda-feira (9). A Brigada Militar atendeu a ocorrência.