Homem sofre queda de moto e é socorrido pelo Samu

Na tarde desta quarta-feira(27), um homem de 39 anos foi socorrido pelo Samu após sofrer uma queda de moto na Avenida Alexandre Lisboa. Segundo relato policial, o motociclista ficou com escoriações no corpo, braços, pernas e rosto. O homem que pilotava uma moto Honda sentido bairro/centro, perdeu o controle do veículo e caiu.

A moto teve avarias. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 14h20min, de hoje.