Hospital Moinhos de Vento realiza consultoria na Santa Casa de Alegrete

Será realizada no Hospital de Caridade Santa Casa de Alegrete, uma consultoria estratégica orientada pelo Hospital Moinhos de Vento (HMV). Os encontros serão nos dias 08, 09, 10, 11 de novembro no Auditório da Administração da Santa Casa de Alegrete.

Na segunda-feira, dia 08/11 será realizado o alinhamento do comitê estratégico com a direção e conselho do hospital.

Na terça-feira acontecerão os Workshops Missão, Visão e Valores para o Comitê Estratégico, Gestores e Médicos. Ainda na terça-feira será realizado o workshop de Cocriação com pacientes que representarão a comunidade.

Já na quarta-feira dia 10/11, ocorrerão os Workshops de Cocriação de Gestores pela manhã, e durante a tarde o de Cocriação de Funcionários, com representantes de cada setor do hospital.

Para os médicos, será ministrado na quinta-feira, dia 11/11, os Workshops de Cocriação Médicos. E, também na quinta-feira, será realizado o último Workshop de Cocriação Prefeitura Plano de Saúde e Entidades com parceiros externos.

O Hospital Moinhos de Vento (HMV) está localizado na cidade de Porto Alegre e, destaca-se como uma das seis instituições habilitadas como Hospital de Excelência do Brasil pelo Ministério da Saúde (MS) e ainda classifica-se entre os dois melhores hospitais do Brasil pelo ranking internacional das revistas NewsWeek e América Economia.

Referência na área da saúde, o HMV através de sua consultoria e suas orientações, proporcionará inúmeras aprendizagens para a garantia da construção do futuro da Santa Casa de Alegrete.