Bairro Nilo Soares Gonçalves recebe atenção especial do Vereador Vagner Fan

Na última semana, o vereador Fan e sua equipe de trabalho, realizou uma visita no Bairro Nilo Soares Gonçalves. A visita foi com o intuito de verificar alguns dos problemas que preocupam aquela comunidade.



Alguns moradores fizeram questão de acompanhar o vereador até o local em que um vazamento de esgoto tem causado mau cheiro e sujeira, tornando-se intransitável tanto para os pedestres quanto para veículos.

Outro assunto em destaque foi referente às ruas na entrada do bairro, que apresentam crateras, trazendo prejuízo aos veículos.



A comunidade solicitou providências e ainda ressaltou que mesmo sendo um bairro jovem, porém distante, é um lugar conquistado com muito trabalho e persistência e, muitos que ali residem, precisam deslocar-se até o centro e que gostariam de um olhar mais atento dos órgãos competentes.



Logo em seguida, Fan esteve na Praça da Juventude, um local construído para eventos e lazer da comunidade alegretense, que possui quadras, pistas de skate e campos de futebol, hoje encontra-se abandonada e com diversos problemas na parte elétrica, infiltrações, falta de telas e tantos outros.



Já no centro da cidade, Fan e sua equipe analisou a situação do Calçadão, um local que, principalmente nesta época do ano, com o fluxo intenso do comércio e a vinda de familiares de alegretenses e visitantes precisa ser mais atrativo. Foi solicitado ao setor responsável a manutenção e pintura.



Solicitou a reabertura do chafariz da Praça General Osório, pois é um dos principais pontos turísticos de Alegrete.

Todos os pedidos já foram encaminhados ao Poder Executivo.