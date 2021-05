Hospitalizado e sem previsão de alta, bebê ferido em ataque a creche de SC tem cartaz de incentivo: ‘Você é um guerreiro’

Segundo o pai do menino, Diego Hübler, foi tirado o dreno do pulmão de Henryque nesta sexta-feira (7). Na foto compartilhada pelo pai com o menino se recuperando, tem um cartaz fixado na parede próximo ao leito da enfermaria que diz: “Você é um guerreiro”.

O único sobrevivente vive uma verdadeira batalha desde o atentado, que deixou cinco pessoas mortas na terça-feira (4) . Com ferimentos provocados por golpes de facão na bochecha, lábios, barriga e uma perfuração em um dos pulmões, ele foi levado no carro por um aposentado e uma professora, que são vizinhos da creche.

O menino chegou em estado grave no hospital de Pinhalzinho e depois foi encaminhado para Chapecó, onde segue hospitalizado. Henryque já passou por uma cirurgia e chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Ele está no quarto e agora é o processo de recuperação, vai levar alguns dias. Mas, graças a Deus, está correndo tudo bem. Temos que agradecer a todo o pessoal que está orando, que continue orando. Também peço que continuem e orem pelas famílias que perderam seus filhos”, disse o pai do bebê após a alta da UTI, na quinta (6).

Autor do ataque deixou UTI

O autor do atentado à escola infantil Pró-Infância Aquarela, de 18 anos, também está internado no Hospital Regional do Oeste. De acordo com a unidade de saúde, no boletim médico divulgado nesta noite, ele recebeu alta da UTI na tarde desta sexta (7). O estado de saúde é considerado estável e foi retirada a sedação por completo.

“Apresenta-se atualmente com drenos essenciais e cânula de traqueostomia, com previsões de serem retirados nos próximos dias”, informou a unidade de saúde. Ele passou por duas cirurgias.

Após o ataque, o homem desferiu golpes contra o próprio corpo e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital em Pinhalzinho e, depois, ele foi transferido para a cidade vizinha.

A Polícia Civil aguarda a recuperação do jovem para fazer o interrogatório com objetivo de descobrir a motivação do crime.

Polícia ouve testemunhas e analisa computador do suspeito de atacar a creche em Saudades

A prefeitura de Saudades se reuniu na quinta-feira (6) com autoridades para discutir ações de segurança e apoio psicológico para a população da cidade. Segundo a administração, houve a reivindicação de um maior efetivo da Polícia Militar para atender o município. Também foi definido que as as aulas no município ficam suspensas até o dia 14 de maio. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (7).

Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, era professora e dava aulas na unidade havia cerca de 10 anos

Mirla Renner, de 20 anos, era agente educacional na escola

Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses

Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

