Adolescente, embriagado, tenta esfaquear a mãe e fere a irmã

Adolescente descontrolado e embriagado, tentou esfaquear a mãe e feriu a irmã, na noite de quinta-feira(6), em Alegrete.

O acusado de 16 anos foi apreendido pela Brigada Militar e apresentado ao Ministério público, na tarde de ontem, mediante a solicitação de internação junto ao Case, em Uruguaiana, realizado pelo Delegado de Plantão.

Conforme informações da Brigada Militar, por volta das 22h45min, a guarnição foi acionada no bairro Santos Dumont, com a denúncia de que um adolescente estava armado com uma faca e ameaçando a mãe. No endereço, os policiais se depararam com o acusado em frente ao bar, próximo à residência. Ele estava com as mãos para trás e não obedeceu a ordem para abordagem. Descontrolado, ele foi ao encontro dos PMs sendo necessário o disparo antimotim, em direção ao solo, para que o indivíduo fosse abordado. Mesmo assim, continuou resistindo.

Em contato com as vítimas, a mãe disse que estava em casa, na companhia de um amigo, quando, depois de ingerir muita bebida alcoólica, o adolescente passou a ofendê-la com palavras agressivas e tentou esfaqueá-la. Ele apenas não teve sucesso em razão da irmã ter saído em defesa da mãe se colocando na frente o que gerou o ferimento na mão direita. O acusado acabou ferindo e quase decepou um dos dedos da jovem de 17 anos. A mãe de 40 anos disse que o filho agiu daquele jeito por ciúmes. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência por tentativa de homicídio.