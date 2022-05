Ibicuí 8m acima do nível normal e serviço da Balsa do Mariano Pinto é suspenso

Share on Email

Elaine Londero, da diretoria da AMMAI, diz que por medidas de segurança, até que o rio baixe seu nível a condições de trafegabilidade o serviço estará suspenso. Logo aqui, no início da 566, há um aviso de que o serviço da Balsa esta suspenso – explica.

O vento forte, de acordo com Elaine Londero, joga a balsa no mato e isso se torna muito perigoso. O serviço operou até as 16h, deste dia 3, para dar tempo a quem cruzou, voltar – explicou a produtora rural.

Rio Ibicuí cheio

A Balsa do Mariano Pinto da passagem a veículos de Alegrete para Itaqui e vice-versa, ligando assim, estes dois municípios, assim como, a Maçambará por quem trafega pela RS/ 566.

Enquanto o serviço estiver suspenso, quem precisar ir a Itaqui e outros municípios daquela Região, terá que ir a Uruguaiana e de lá pegar a BR 472, aumentando assim, em 80 km este trajeto.