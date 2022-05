Morre Bony, servidor público aposentado em Alegrete

Share on Email

O funcionário público, aposentado, deixou um grande legado de amizade. Ele morreu em decorrência de um infarto na madrugada desta terça-feira(3), em Alegrete.

De acordo com a amiga Denise Antunes, Vieira como era conhecido no trabalho, ingressou na Prefeitura Municipal de Alegrete no ano de 1989, como motorista.

Ele atuou, inicialmente, nos polos educacionais, alimentação escolar, iluminação pública e por último na Secretaria de Saúde, onde transportava pacientes para Porto Alegre(fora domicílio). Fazendo assim, muitas amizades.

Ele deixou três filhos legítimos Marcio, Betânia e Wagner, além de dois filhos do coração Leôner e Leonardo Aurélio, assim como, a companheira, Livia Franco.

Bony como era chamado pelos mais íntimos, amava trabalhos artesanais e músicas internacionais.

“Era incapaz de dizer a palavra “não”, sempre ajudando a todos que dele precisassem, fosse para realizar viagens, voluntariamente, como para serviços gerais aos amigos e até vizinhos”- destaca Denise.

Nas redes sociais são muitas as manifestações de solidariedade à família.

As últimas homenagens a Febronio Vieira De Avila, estão acontecendo através da Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, 220. O sepultamento ocorre às 17h, desta terça-feira(3), no Cemitério Público Municipal de Alegrete.