Idosa tem cartão furtado e prejuízo de mais de 1.500 reais

Idosa vítima de furto tem prejuízo de mais de mil e quinhentos reais, em Alegrete. A alegretense registrou no último dia 5 de janeiro que ao procurar seu cartão poupança, do Banco do Brasil, que ficava em um local específico em sua bolsa, percebeu a falta do mesmo. Após perceber que o cartão havia sido perdido ou furtado, ela foi até a agência para solicitar o bloqueio do cartão. Porém, ficou sabendo que já tinha tido umķ9 prejuízo de R$ 1.590,00. Os dois saques ocorreram em um supermercado na região central. A primeira compra, no dia 28/12 foi no valor de mil reais e a segunda, no mesmo dia algumas horas depois, no mesmo local, foi de R$ 590,00.

A idosa disse que não tem suspeitos da ação. Porém, no supermercado há câmeras de videomonitoramento.