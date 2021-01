Falta de luz em localidades do interior prejudica produtores de arroz

Compartilhe















Produtores de arroz de localidades que ficam no interior dos municípios de Alegrete e Quaraí estão sem energia elétrica há cinco dias.

Com a chuva e o vento que ocorreu na outra semana, foram registrados a queda de postes em várias localidades, dentre as quais no Corredor dos Bugios, estrada do Mariano Pinto e Garupá.

Paulo Monteiro, de uma empresa de energia, que presta assessoria a produtores rurais diz que a energia oscila e provoca até queima de motores.

Ele diz que as lavouras estão coma formação dos cachos de arroz e não pode faltar água, que chega por levantes que precisam de energia. Pelas fotos dá ver que algumas lavouras estão secas.

Em contato com a assessoria de imprensa da RGE, em Porto Alegre, solicitam que envie a demanda por e mail para dar providencia ao trabalho de religação.

Vera Soares Pedroso