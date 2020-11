Idoso é atropelado por motociclista que foge do local

No início da tarde desta quarta-feira (18), um idoso de 73 anos foi atropelado, por uma moto, ao atravessar a via, na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta.

Segundo informações de populares, um motociclista trafegava sentido centro/bairro e bateu no pedestre que caiu ao solo e sofreu várias lesões e escoriações. O piloto da Honda fugiu do local sem prestar socorro ao idoso, de acordo com testemunhas.

O Samu foi acionado e removeu a vítima à Santa Casa de Alegrete. No momento em que a reportagem esteve no local, apenas o Samu e populares estavam com o idoso. A Brigada Militar também foi acionada e esteve no hospital para verificar a situação. Ainda de acordo com as testemunhas, o motociclista estava em uma moto Honda e parte da placa teria sido repassada aos policiais. O acidente foi na Avenida Assis Brasil, cruzamento com a rua Barão do Rio Branco.