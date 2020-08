IFFar Alegrete já tem nova direção para os próximos quatro anos

Compartilhe









1 Share

Eleitas nova Reitora do IFFar e Diretora Geral do Campus Alegrete.

Na última sexta, dia 21/08, ocorreu a votação para a escolha da nova Reitora e as Direções Gerais dos campi do IFFar, que estarão à frente do IFFar nos próximos 4 anos.

A consulta se deu através de votação entre a comunidade acadêmica – que inclui estudantes, professores e técnicos-administrativos em educação.

Por conta do cenário de pandemia causada pelo novo Coronavírus, o processo de consulta foi totalmente online e a apuração dos votos foi realizada ao término da votação, transmitida ao vivo pelo canal do IFFar no Youtube.

Confome resultado preliminar divulgado hoje, a professora Nídia Heringer foi eleita Reitora do IFFar com 36,12% dos votos. Em segundo lugar, com 31,84%, a professora Taniamara Vizzotto Chaves e, em terceiro lugar, com 5,47%, a professora Rosane Rodrigues Pagno.

Nídia Heringer, Reitora eleita do IFFar para o quadriênio 2020-2024

Para a Direção Geral do Campus Alegrete, concorreram a professora Ana Rita Costenaro Parizi e o professor Fábio Diniz Rossi. Numa disputa acirrada, Ana Rita Parizi foi eleita com 38,64% dos votos contra os 35,19% de Fábio Rossi.

Ana Rita Costenaro Parizi, Diretora Geral eleita do IFFar – Campus Alegrete

Ana Rita é natural de São Franscisco de Assis, docente do IFFar – Campus Alegrete há 10 anos. É graduada, mestre e doutora em Engenharia Agrícola. Foi coordenadora do curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola, realizado em parceria entre o IFFar e a Unipampa, sendo o primeiro curso de graduação interinstitucional do Brasil. Também foi Coordenadora de Pesquisa e atualmente é Diretora de Pesquisa Extensão e Produção do Campus Alegrete.

Na campanha, Ana Rita apresentou os servidores que irão compor a sua equipe para a gestão do Campus Alegrete:

Diretoria de Ensino: Patrícia Alessandra Meneguzzi Metz Donicht;

Diretoria de Administração: Luciano Borges de Castro;

Diretoria de Pesquisa, Extensão e Produção: Douglas Dalla Nora;

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Thales Fagundes Machado;

O resultado do processo eleitoral deverá ser homologado no dia 03/09 pelo Conselho Superior do IFFar.

Posteriormente, o processo segue para análise pelo Ministério da Educação (MEC). Após conclusão da análise pelo MEC, deverá ser realizada a nomeação e a posse da nova Reitora pelo Presidente da República para os próximos 4 anos.

Thales Machado