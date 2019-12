Impasse entre casal mobiliza Brigada Militar

Na manhã de domingo(15), a Brigada Militar de Alegrete foi acionada no bairro Atlântida.

No endereço, os policiais fizeram contato com o casal de 35 e 36 anos. O militar que reside no local disse que havia discutido com a companheira e ambos não estavam entrando em acordo, nenhuma das partes queria deixar a residência. Diante do impasse, os dois foram conduzidos à DP.

No registro, a mulher disse que desde 2015 reside com o companheiro e que, ele a conheceu no Rio de Janeiro. Depois de um tempo foram para Curitiba e, desde fevereiro deste ano estão em Alegrete. Que ela trabalha em casa como personal bronzer, contudo não tem liberdade pois o acusado estaria limitando muitas coisas, além de trancar as portas da casa e manter as chaves em seu poder. Desta forma, ela que não tem familiares, tampouco, a propriedade do que tem na residência e depende do homem para se manter.

Ela também destacou que ele realiza comentários sobre sua filha de 13 anos de um outro relacionamento, alegando que a adolescente não teria pai. A mulher solicitou medidas protetivas, pois o mesmo pode ficar na sua unidade militar, até que a mesma possa se organizar e retornar para o Rio de Janeiro junto à família. Ela não quis representar contra o militar, mas destacou que vai se separar.