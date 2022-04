Inaugura nesta sexta-feira (8), TANAKA IMPORTS, empresa especializada em eletrônicos e venda da APPLE e XIAOMI

Share on Email

“Pense sempre além do esperado e mergulhe de cabeça nas oportunidades que aparecerem no seu caminho”.

Lakshmi Mittal

Com a reflexão acima, iniciamos mais uma história de sucesso. A partir da próxima sexta-feira (8 de abril) o mundo dos eletrônicos estará ao alcance das suas mãos. Inaugura em Alegrete, na rua dos Andradas, 225, ao lado da Padaria do Nero, TANAKA IMPORTS, empresa especializada em venda da APPLE e XIAOMI.

Para aqueles que acompanham a evolução, sabem que os eletrônicos são os produtos mais procurados no mercado tecnólogico, porém muitas vezes tais produtos são encontrados apenas em sites renomados e na grande maioria é preciso ter paciência para esperar o tempo de entrega, uma burocracia que leva o cliente à desistência.



Pensando nisso, os empresários Evandro Leal Bitencourt e Taynara Pinheiro, após três meses de muito trabalho, dedicação, reformas e ideias tiradas do papel, investem no segmento eletrônico e apresentam TANAKA IMPORTS, empresa que traz as últimas tendências em eletrônicos, venda de smartphones, manutenção de Iphones, acessórios e muito mais. Produtos importados e nacionais, variedade e qualidade que os clientes só encontrarão na TANAKA IMPORTS.



Outro diferencial da empresa é a venda por atacado. Para os clientes que desejarem trabalhar direto de casa com a venda on-line ou na sua empresa, obtendo lucros de até 100%, a TANAKA IMPORTS disponibilizá de toda a linha de fones de ouvidos, carregadores, cabos USBs, caixinhas de som e muito mais, tudo a pronta-entrega.

Quem nasce com o dom, não para!



Evandro Leal Biteconcourt é um jovem que não aceita a frase: Não dá!



Acredita nos seus sonhos e sabe que para realizá-los é preciso muito trabalho. O empresário é um autodidata, sua capacidade de aprender rápido, o transforma, o motiva, o impulsiona e desta forma, gerando resultados positivos e inovadores.



Sua trajetória é alicerçada em princípios que não abre mão, como a humildade, confiança e comprometimento. Na sua caminhada já contabiliza mais de quinze anos de dedicação no mundo dos negócios e como nada se constrói sozinho, Evandro tem ao seu lado a esposa, amiga e parceira Taynara que mergulha de cabeça nas grandes ideias e, juntos trabalham muito para a realização dos sonhos.



Outro motivo de muito orgulho é o apoio da família, os clientes e sua incansável equipe que trabalham junto com eles, sempre presando pelo ÓTIMO atendimento.

Vem aí! TANAKA IMPORTS!

Endereço:

Andradas, 225 – Centro de Alegrete – ao lado da Padaria do Nero

Aline Menezes