Incêndio, controlado, no Frigorífico Marfrig poderia ter sido de prejuízo milionário

Na noite desta quarta-feira(28), um incêndio em um container com dois geradores mobilizou os Bombeiros, em Alegrete.

A técnica, precisão e ação rápida dos militares evitou que toda estrutura, cerca de sete containers fossem destruídos pelas chamas.

Por volta das 19h50min, uma guarnição, dos Bombeiros, foi acionada em razão de um incêndio em dois geradores na planta do Frigorífico Marfrig.

No local, o profissionalismo dos militares foi fundamental para evitar um dano de grandes proporções, com o propulsionador de espuma.

O sistema de combate a incêndio por espuma é composto por certas bolhas, que são lançadas por um propulsionador, formadas por ar, água e um líquido responsável pela criação delas. E, assim, a espuma é capaz de eliminar o fogo ao cobrir as chamas, formando uma espécie de colchão de espuma.

Isso porque, as bolhas esfriam o local e abafam as chamas, impedindo que haja o alastramento do incêndio, uma vez que a camada de espuma impede que sejam liberados demais vapores inflamáveis que poderiam gerar mais fogo. Então, o sistema de combate a incêndio por espuma ameniza a ocorrência de problemas e minimiza os prejuízos financeiros.

Sargento Ramos, disse que a medida foi tomada no momento certo, caso contrário, o fogo teria se alastrado para os demais containers. Com a avaliação inicial precisa ao apontar o combate com o propulsionador, o trabalho teve pleno êxito. Pois, apenas um container com dois geradores ficou comprometido. O trabalho dos Bombeiros contou com a equipe formada pelo sargento Ramos e os soldados Guerra, Borges e Jonas. Por cerca de uma hora e quinze minutos os militares permaneceram no local.

Por volta das 20h40min, um ônibus chegou com os funcionários do turno da noite e os mesmos foram orientados a aguardarem no saguão para somente depois de tudo controlado terem acesso aos seus devidos setores. Ninguém se feriu.

A reportagem esteve no frigorífico, porém, até o momento desta postagem, não obteve retorno da direção da planta.

Os geradores são responsáveis pelo abastecimento de energia em todas as instalações do Marfrig. Caso os demais containers fossem atingidos os prejuízos seriam incalculáveis.

Mais uma vez, o reconhecimento ao excelente trabalho e profissionalismo dos Bombeiros.