Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de maçãs em Vacaria￼

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de exportações de maçãs às margens da BR-285, na segunda-feira (7), em Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul. Ninguém ficou ferido com gravidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se estendeu por pelo menos três pavilhões da fábrica. Dentro de um deles, havia grande concentração de amônia, um gás altamente inflamável e, por isso, as chamas se propagaram com facilidade.

Dois bombeiros precisaram de atendimento médico, mas passam bem. Um deles tem asma e acabou se intoxicando com a fumaça. O outro ficou ferido após uma estrutura cair na perna dele.

Equipes de Vacaria e Antônio Prado atuaram no combate às chamas e seguem realizando o rescaldo do incêndio.

Fonte: G1