Mãe e filha estão abandonadas em apartamento no centro da cidade

De acordo com a vítima, ela teve um relacionamento de dois anos com o acusado, porém, há um mês estão separados.

Depois da divulgação das imagens de acidente, houve acordo entre as partes

Eles são pais de uma menina de um ano e, na última semana, acreditando nas boas intenções do ex, aceitou vir para Alegrete com a filha. O homem teria salientado que gostaria de ficar perto da menor e, por isso, teria alugado um apartamento para a ex-companheira ficar com a menina.

Denúncia: fonte secou e cavalos estão sem água em campo do Estado

Desta forma, ela saiu de Rio Grande com a pequena e vieram para Alegrete onde o ex- companheiro levou as duas até um apartamento na região central, sem móveis e alimentos, assim como, falta de água e de condições para que possam ter boa higiene.

Apavorada, a mulher procurou a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, pois tudo que mais deseja é ir para Tramandai. Ela acrescentou que não tem condições financeiras e está passando necessidade com a filha.