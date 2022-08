Iniciou a autoavaliação Institucional do IFFar

Share on Email

Durante o processo, servidores, estudantes do IFFar e membros da sociedade civil poderão responder a questionários sobre a atuação da instituição.

A Autoavaliação é um processo anual de caráter diagnóstico, formativo e coletivo para identificar o perfil institucional e o significado de sua atuação por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atende aos princípios da lei nº 10.861/2004 que criou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes).



O acesso aos formulários de Autoavaliação se dá através do link questionarios.iffarroupilha.edu.br.

O interessado em responder ao questionário deve escolher o formulário que representa seu segmento (servidor, aluno ou sociedade civil) e informar o CPF para realizar o login.

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) destaca que a participação no processo se dá de forma anônima. O CPF é pedido apenas para acessar o sistema, não havendo ligação entre ele e as respostas aos questionários.



Os relatórios de Autoavaliação gerados nas pesquisas anteriores estão disponíveis em nosso site. Contamos com sua avaliação para melhoria contínua do nosso Campus.