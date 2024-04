Iniciou curso gratuito que prepara jovens para Enem

E por outro lado, grande parte dos estudantes não têm condições de pagar um bom curso preparatório. Com este objetivo, que a Prefeitura de Alegrete montou o curso Quero- Quero para dar oportunidade a jovens e adultos se preparar para o ENEM ou vestibulares desde 2021.

O início das atividades do curso com aulas de Português, Redação e Matemática foi neste dia 8, e as aula serão em três locais: Neyta Ramos- terças e quintas; EMEB Lions Clube- segunda e quinta; Escola Estadual Dr Lauro Dornelles – terças e quintas. No total, são 95 estudantes alunos que oniciaram o sonho de se preparar para o ENEM ou vestibulares de 2024. Os professores são Gicieli Barúa, Simar Vadi e Giovani Rampeloto.

Puderam se inscrever estudantes da Rede Pública que comprovaram baixa renda ou cadastro em programas sociais.