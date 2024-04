Algumas estradas clamam por urgente manutenção

Até um grupo de Whats App foi criado para que produtores e moradores do interior do Municípios possam expor as dificuldades que passam no sentido de solicitar reparos a quem é responsável pela manutenção.

Estrada do Cerro da Sepultura

Dentre as que estão bem ruins estão a do Cerro da Sepultura, Caverá e a do Corredor Severo Ribeiro que, segundo um servidor público que utiliza esta estrada diz estar instransitável e que carros pequenos não podem passar, pois correm o risco de atolar.

Corredor Severo Ribeiro

A vereadora Fátima Marchezam tem se empenhado nessas solicitações de reparos em estradas, inclusive em relação a RS-566.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Agricultura e Pecuária para saber o cronograma de equipes na manutenção das estradas, porém, até o momento da postagem não obteve retorno. Estamos à disposição para mais informações.