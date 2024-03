Inserido no Festival da Linguiça, passeio cultural Baita Bike Tour é neste sábado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com saída neste sábado (23), às 15h30min de frente ao Senac/Alegrete (Rua General Vitorino, 399), o Baita Bike Tour promete o primeiro passeio ciclístico cultural da 3ª Capital Farroupilha.

A iniciativa e realização é da Prefeitura, Sindicato Rural, Sistema Fecomércio Sesc Senac, Sindilojas, Centro Empresarial e Alegro. O passeio cultural será feito de bicicleta, diferente de outro já realizado no município, que foi por meio de caminhada. Os participantes sairão de bike do Senac e vão pedalar por pontos históricos da cidade. A missão de repassar os conhecimentos de cada ponto visitado pelos ciclistas estará a cargo do historiador alegretense professor Homero Dornelles.

A rota ciclística vai percorrer diversos pontos históricos de Alegrete e encerra no Parque Lauro Dornelles, em pleno Festival da Linguiça Campeira com a visita no majestoso Casarão. A participação é livre e sem custos para comunidade alegretense. Basta ter uma bicicleta e comparecer em frente ao Senac.

Foto: Vagner Torres