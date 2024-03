Incêndio em Prisma mobiliza Bombeiros em Alegrete

Share on Email

Segundo relatos fornecidos pelos bombeiros, a equipe respondeu ao chamado de emergência. Ao chegar ao local, constatou-se que as chamas estavam concentradas na parte dianteira do veículo. Eles realizaram a extinção do fogo, conseguindo controlá-lo antes que se propagasse para outras áreas.

Detalhes sobre a origem do incêndio não foram disponibilizados até o momento. Contudo, foi observado que o capô do veículo sofreu danos decorrentes do fogo.