INSS faz ponto facultativo neste dia 1º de abril e perícias são remarcadas

Por determinação do Ministério da Economia vários órgãos federais vão fazer ponto facultativo nesta quinta-feira santa.

A agência do INSS de Alegrete também está incluída neste ponto facultativo e não vai atender neste dia 1 de abril. O serviço aqui em Alegrete atende por agendamento- via 135 ou pelo site Meu INSS.

A gerente Roselaine Gomes informa que as perícias que estavam marcadas para este 1 de abril não serão realizadas e foram remarcadas. Eles estão na agência, porém só atendem com todos os protocolos os que estão agendados.

Quem precisar de qualquer serviço do INSS deve acessar o site Meu INSS ou ligar par 135.

Vera Soares Pedroso