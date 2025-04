João Prates da Costa deixa saudade à tradicional família e aos amigos de Alegrete

João Prates da Costa, de 83 anos, morreu no fim da tarde de ontem(29), em decorrência de um infarto, deixando um legado de simplicidade e de relações sinceras com amigos e familiares. Natural da região do Passo Novo, em Alegrete, João era um dos membros mais velhos de uma tradicional família de nove irmãos. Na aposentadoria, ele costumava frequentar a Praça Getúlio Vargas, onde se encontrava com amigos para longos papos e risadas, característica de sua convivência simples, mas significativa.

Ligado ao CTG Quero Quero e ao piquete Dionísio da Costa Leite, João sempre esteve envolvido com as tradições gaúchas, representando com orgulho as raízes da sua terra. Sua presença em eventos e encontros sociais era marcante, o que fez dele uma figura querida na comunidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Elen da Costa, farmacêutica e sobrinha de João, compartilhou com tristeza o impacto da partida de seu tio, destacando o carinho que todos na família sentiam por ele. Para Elen, João era um homem amoroso e brincalhão, sempre disposto a fazer todos sorrirem. Sua perda deixa um vazio entre os sobrinhos, que estão consternados com a partida de alguém tão querido.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No fim da tarde de ontem, ocorreu um episódio na fila do supermercado Nacional, envolvendo uma discussão sobre preferência, que infelizmente culminou em um mal-estar. João foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e faleceu. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia; contudo, a família considera o episódio uma fatalidade. Muitos amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais, lembrando de João com carinho e saudade.

João já tinha problemas cardíacos. As últimas despedidas estão sendo realizadas na funerária Angelos, localizada na rua Daltro Filho, com o sepultamento programado para amanhã, às 8h