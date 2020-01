Jovem, de 18 anos, é preso em flagrante por tráfico de drogas na BR 290

Jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas, na BR 290 em Alegrete.

Por volta das 12h30min, no km 580, da rodovia perto da ponte branca, os policiais abordaram uma moto com dois ocupantes.

Durante a revista pessoal foi encontrado nas vestes do passageiro, na cintura, um invólucro com 250g de substância com crack. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com a autoridade policial responsável foi determinado registro de flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido, o acusado foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Alegrete.