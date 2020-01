Guto Vilaverde planta muda de árvore típica da África na Unipampa

O assessor parlamentar do vereador Paulo Berquó, Guto Vilalverde, trouxe da França, em novembro de 2018 a semente de Baobá, uma tradicional árvore de Benin, África. Ele plantou num pote em sua casa e ela só germinou em janeiro de 2019.

Esta árvore é a mesma que aparece na história do clássico Pequeno Príncipe e aqui no Brasil tem algumas no Nordeste e Rio de Janeiro.

Guto diz que cuidou da mudinha que agora já estava com mais de um metro e por isso teve que escolher um lugar para plantá-la.

– Pensei na UNIPAMPA por ser um lugar público que germina conhecimento. O vereador entrou em contato com o Reitor Dr Roberlaine Ribeiro Jorge que demonstrou interesse em plantar no campus de Alegrete, e, no dia 13, a muda de Baobá foi para a terra da UNIPAMPA, com auxílio do promotor cultural Paulo Amaral, Célio Pedroso e os jardineiros da Universidade.

A Baobá é uma árvore de grande porte e devido a isso foi plantada em local com amplo espaço. Agora é cuidar para que ela cresça e faça história junto com a Universidade Federal do Pampa, comentou Guto.

Vera Soares Pedroso