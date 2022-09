Jovem desaparecido é encontrado morto dentro de rio em São Borja

Uma pescadora encontrou na quinta-feira (8), em um rio de São Borja, na Fronteira Oeste do estado, o corpo de um jovem de 24 anos que estava desaparecido desde domingo (4). A Polícia Civil divulgou que o nome da vítima é Axel Moiano. O irmão dele foi quem fez o reconhecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 18h dentro do Rio Uruguai, próximo da Travessa Pescador. Um registro policial comunicando o desaparecimento havia sido feito em uma delegacia na segunda-feira (5). A Polícia Civil só vai se manifestar sobre as hipóteses do que pode ter acontecido após o resultado do exame de necropsia.

O corpo foi encaminhado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) para o Instituto Médico-Legal de São Borja para o exame. O resultado deve apontar a causa da morte e está previsto para ser divulgado em até 30 dias.

Fonte: G1