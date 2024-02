Jovem é encontrado gravemente ferido às margens da RSC-377

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A informação é de que o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete foi acionado por volta da meia-noite de sábado, dia 10, no km 335 da rodovia, em São Francisco de Assis. Inicialmente, os policiais foram comunicados sobre um acidente fatal. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que se tratava de um jovem gravemente ferido, mas com sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o levou ao Hospital de São Francisco de Assis, onde permanece hospitalizado.

Ivonete Ribeiro, a irrequieta porta estandarte do Carnaval de Alegrete

Apesar de consciente, a vítima estava bastante desorientada e não conseguiu fornecer detalhes sobre o ocorrido. Ele afirmou ter sido agredido, mas não soube precisar os eventos que levaram às suas lesões. Curiosamente, seu carro, um Fiat UP, foi encontrado nas proximidades, sem sinais de danos aparentes.

Diante dos indícios, as autoridades suspeitam que o jovem tenha sido alvo de agressão e deixado na rodovia, descartando a possibilidade de ter sido um acidente.