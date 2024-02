Ivonete Ribeiro, a irrequieta porta estandarte do Carnaval de Alegrete

A alegretense Ivonete Ribeiro nutre uma ligação com o carnaval em Alegrete até os dias de hoje. Um amor puro, mágico e cheio de significados para ela que começou a se envolver no carnaval das escolas de samba, sob influência familiar.

Vem de berço e está no sangue. A Tia Dona Gomes, foi uma das primeiras mulheres a se envolver no Carnaval das escolas de samba no município representando Nós Os Ritmistas, a primeira escola fundada.

[vonete Ribeiro conta que é uma apaixonada pelo carnaval. “Comecei muito cedo, desfilando na minha primeira paixão: Escola de Samba Nós Os Ritmistas, levada pela minha tia Elza primeira estandarde da escola”, explica.

Ela tinha 10 anos, e até hoje relembra que o desfile de carnaval de Alegrete era realizado na praça Getúlio Vargas.

“Nos primeiros anos, a escola era basicamente formado por homens, e logo algumas mulheres foram ganhando evidência e assumindo espaço no samba. Entre as precursoras, a saudosa Dona Noêmia e a Dona Elza, mulheres que desfilavam como baianas e marcaram época.

Relembrando a história do carnaval de Alegrete com o professor e historiador Márcio Duarte, é inegável o legado e a contribuição de Ivonete.

Ela tem uma trajetória como porta estandarte de escolas de samba e blocos. Carregou o pavilhão do Bloco Rosa de Ouro, hoje transformado em escola. À frente do Pôr do Sol, marcou seu amor maior, representando de maneira exemplar a escola do bairro Macedo, onde cresceu e se criou, amando o samba. Durante anos defendeu a bandeira fielmente, deixando uma linda história de amor não só pela escola, mas pelo carnaval da cidade.

Desfilando na trajetória dela, no Pôr do sol especificamente, a Ivonete já no primeiro ano de escola foi a porta bandeira e nesse ano, acabou desfilando com o passista Rosalino Teles, que tinha uma história na Unidos dos canudos. Foi 1989, Ivonete formou nova dupla na Pôr do sol, um show a parte. Foi uma parceria de muitos anos de glórias com o Júlio Rhodes.

Ivonete formou um casal nota 10, com o Júlio. Juntos, eles formaram um casal durante muito tempo representando o Pôr do Sol, inclusive levantando títulos. Foram cinco conquistas no carnaval de rua, em 1995; 2000, 2002, 2004 e 2006 ostentando o pavilhão da comunidade do bairro Macedo.

No último ano, em 2006, aposentou o estandarte com chave de ouro. Mas a paixão levou Ivonete a desfilar em outras alas da escola. Quis o destino que ela voltasse a carregar o pavilhão, mas não foi concorrendo. Em 2023, junto com seu fiel companheiro Júlio, receberam uma homenagem da escola do coração. Vale ressaltar, que a partir de 2007, desfilou como destaque em carros alegóricos.

“Eu nunca parei, passei por várias escolas: Mica, Império do Brás, Nós Os Ritmistas e blocos União Operária, Vagalume, Rosa de Ouro e Pôr do Sol. Eu amo ser porta estandarte. Sempre fui muito metida para aprender. Minha tia sempre me dava seu estandarte para ensaiar. Desfilei também de passista na ala, com o baiano que teve passagem por Alegrete. Como porta bandeira eu sempre admirava Ratinho e Maria Eulália, eles foram meus mestres. Eu aprendi muitas coisas com eles”, resume.

Então é carnaval. Sorri Ivonete ao fim da entrevista, dizendo que o samba no pé ainda vive e que irá aproveitar a folia de momo pelas ruas da cidade de Alegrete, onde ela fez história e hoje é reverenciada pelo dom que carrega em sua vida.