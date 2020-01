Jovem gaúcho confundido por traficantes é encontrado morto em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina encontrou, nesta segunda-feira, o corpo de um jovem gaúcho considerado desaparecido desde domingo. Conforme o delegado Ênio Mattos, ele e dois amigos, todos de São Leopoldo, no Vale do Sinos, foram até a comunidade do Siri, no bairro Ingleses, no Norte da Ilha de Florianópolis, onde acabaram sendo confundidos com traficantes de um grupo rival. “Um deles era usuário de drogas e foram lá para comprar droga. Ele já conhecia a favela por já ter trabalhado lá”, explicou Mattos.

Os turistas se deslocaram até a região por volta das 15h do domingo. Os três foram rendidos e levados até as dunas. Mesmo feridos por disparo de arma de fogo, dois conseguiram escapar. Um deles, atingido em uma das mãos, se recupera em casa. Outro é atendido no Hospital Governador Celso Ramos, em estado estável. O terceiro ficou para trás e teve o corpo localizado na dunas, hoje.

Nas buscas, um corpo em decomposição havia sido encontrado, no mesmo local, indicando que as dunas possam estar sendo usadas para execuções. Trata-se de um indivíduo que sumiu em dezembro passado na região e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Fonte: Correio do Povo