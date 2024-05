Aos 81 anos, Vó Neuza mostra que a solidariedade não tem idade

Neuza está ativamente envolvida na montagem das marmitas que estão sendo entregues nos bairros e abrigos da cidade. Sua dedicação é um reflexo do amor e empatia que sempre permearam as ações de Matteus e sua família, mesmo antes da fama televisiva.

Em Alegrete mais de 500 pessoas tiveram que deixaram suas casas devido às cheias do Rio ibirapuitã. Apesar das adversidades, há um sinal de esperança com o recuo das águas do Rio, que atingiu 12,80 metros acima do normal, mas agora está em 12,26 metros.

Enquanto isso, Matteus Amaral também amplia sua ajuda para além das fronteiras locais, liderando uma campanha estadual com o apoio de figuras como o humorista Badin – O Colono e outras personalidades, incluindo ex-participantes do programa Big Brother Brasil. A arrecadação da vakinha on-line já ultrapassou os 10 milhões de reais, com a meta estabelecida em 15 milhões.

Esses gestos altruístas ocorrem em meio a uma crise sem precedentes no estado e mais de 75 mortes já foram registradas.

O reconhecimento da comunidade não tardou. O PAT destacou o trabalho da equipe liderada por Matteus Amaral, que começou há quatro dias, além de muitas outras pessoas, entidades e voluntários que estão unidos nesta nobre causa. Eles operam a partir de uma cozinha montada na Vila Nova, gentilmente cedida por Carmen Hoffman.