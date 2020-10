Jovem, vítima de tentativa de homicídio por dois homens armados, foi baleado no pescoço

Compartilhe















Um jovem, de 22 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira(14), no bairro Macedo, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada através do 190. No endereço, a porta estava entreaberta e a vítima deitada no sofá com ferimentos no pescoço e no braço. O Samu foi acionado e o homem encaminhado à UPA onde permaneceu hospitalizado. No registro da DP, o estado de saúde era estável.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 3h30min de hoje. Uma testemunha que, também, estava na casa disse que ele e o primo estavam dormindo quando ouviram alguém bater. A vítima foi atender e, assim que abriu a porta, foi alvejado com disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com ele, foram cerca de sete a dez disparos.

A testemunha viu o rosto de dois indivíduos, mas não conseguiu reconhecê-los. Ambos fugiram a pé.

Durante o relato, ele também acrescentou que tudo indica que a tentativa de homicídio tenha ligação com a morte de Rafael de Oliveira Pereira, vulgo Castor que ocorreu no último dia 10. O registro na delegacia de Polícia foi realizado como tentativa de homicídio doloso.

Foram apreendidas cerca de sete capsulas de 9mm no local.

