LAF perde de virada e estagna na tabela da Copa Fronteira

A LAF foi até Quaraí no último domingo (18) para mais um compromisso pelo returno da Copa Fronteira. No Estádio Aluízio Falcão, a equipe alegretense enfrentou o Grêmio Esportivo Universal, em uma partida equilibrada, mas acabou derrotada após sair na frente do placar.

O confronto começou com equilíbrio entre as duas equipes. A LAF conseguiu abrir o placar e chegou a ficar em vantagem, mas o time da casa reagiu, virou o jogo e garantiu a vitória diante da equipe de Alegrete.

O resultado teve impacto direto na classificação da competição. Antes da partida, o Grêmio Esportivo Universal somava cinco pontos e estava atrás da LAF. Com a vitória, a equipe de Quaraí ultrapassou os alegretenses na tabela.

Com a derrota, a LAF permanece com sete pontos e perde posições na classificação da Copa Fronteira. A equipe agora busca recuperação nos próximos compromissos do returno para voltar a subir na tabela.

Foto: Click do Vini