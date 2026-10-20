Mesmo reaberto, Museu de Arte de Alegrete mantém visitas mediante agendamento

Após permanecer fechado por 12 anos, o Museu de Arte José Pinto Bicca de Medeiros, em Alegrete, foi reaberto oficialmente em julho deste ano. Atualmente, o espaço recebe visitantes mediante agendamento prévio, possibilitando que escolas, instituições e integrantes da comunidade conheçam o acervo e as exposições disponíveis.

Instalado na antiga residência de José Pinto Bicca de Medeiros, conhecido como “Bolão de Ouro”, o museu preserva parte importante do patrimônio histórico e cultural do município. O local também dispõe de salas destinadas à realização de exposições de artistas de Alegrete e de outras regiões.

O fechamento do espaço por mais de uma década ocorreu em razão das condições precárias da estrutura, especialmente dos problemas na cobertura e na rede elétrica. Para viabilizar a reabertura, foram realizadas intervenções no telhado, com o apoio de militares do Exército sediados em Alegrete, além da parceria da antiga Fundação Educacional de Alegrete, mantenedora do prédio.

Apesar da reabertura oficial, quem circula pelo centro da cidade pode não perceber que o museu voltou a receber visitantes, uma vez que o atendimento ocorre de forma organizada e mediante agendamento.

Conforme a diretora de Cultura, Vanessa Peres, o sistema permite organizar as visitas e oferecer melhores condições para que os grupos conheçam o espaço, o acervo e as exposições.

Reabertura valoriza o patrimônio cultural

O prefeito Jesse Trindade dos Santos destacou que ainda são necessárias melhorias no prédio, incluindo pintura e alguns reparos. No entanto, ressaltou que a importância histórica e cultural do museu justificava a retomada das atividades.

“Ainda faltam pinturas e alguns reparos, mas não cabia mais manter este importante museu fechado. A cultura é algo diferenciado em todas as suas formas, e nossa administração trabalha muito, sempre buscando parcerias, para que nossos museus estejam abertos à comunidade”, afirmou o prefeito.

De acordo com o prefeito, a reabertura foi um passo importante para a preservação da memória de Alegrete e para a valorização da produção artística, ampliando as oportunidades de acesso da população aos espaços culturais do município.

Como agendar uma visita

As visitas ao Museu de Arte José Pinto Bicca de Medeiros devem ser agendadas previamente. Os interessados podem realizar o agendamento diretamente na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer ou entrar em contato pelo telefone (55) 3120-1021. A orientação é que escolas, instituições e demais grupos interessados façam contato antecipadamente para organizar a visita.