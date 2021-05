Live com professora da Unipampa enfoca fome, desigualdades na pandemia e possíveis soluções

Compartilhe















O Comitê Popular de enfrentamento à Covid-19 de Alegrete além da solidariedade às famílias em vulnerabilidade social, através da colaboração com alimentos e produtos de higiene também tem a proposta de debater, provocar e construir com a sociedade e instituições públicas e privada propostas e ações possíveis para o desenvolvimento social e econômico.

E neste dia 3 será promovido um debate sobre pobreza, desigualdades com a Professora Alessandra Troian da UNIPAMPA, campus Santana do Livramento e Dão Real Pereira dos Santos, Vice Presidente do Instituto de Justiça Fiscal e Coordenador da Campanha Tributar Super Ricos.

A live será transmitida neste dia 3 às 19h pelo link a seguir. https://bityli.com/uniao.

Esperamos contar com participação de todos, disse Gilmar Martins que integra o Comitê de Enfrentamento à Covid de Alegrete.

O evento, on line, tem o apoio do Núcleo Cultural da União Operária 1º de maio, Coletivo Multicultural, Sindicato dos Empregados do Comércio de Alegrete, Sindicato do Estabelecimento do dos Serviços de Saúde e Sindicato da Indústria da Alimentação de Alegrete.