Lojas de artigos gaúchos sentem o cancelamento dos Festejos Farroupilhas em Alegrete

Compartilhe









13 Shares

O cancelamento das atividades da Semana Farroupilha de 2020 repercute diretamente nas lojas e setores que vendem pilchas e produtos para cavalos.

As lojas têm nesta época a sua melhor safra e um e aumento de cerca de 50 % de vendas. Como estão em um pandemia que iniciou em março passado, o setor aqui em Alegrete já sofreu enxugamento.

Rogério Fagundes Bitencourt, do Bolichão do Gaúcho, fechou uma de suas lojas e diz que o cancelamento foi em tempo certo, porque como não tem o que fazer, com antecedência o setor se programa para não fazer estoque, porque depois poderiam não ter como honrar compromissos, salientou.

Sandra Maria Gollo, da Casa do Gaúcho, diz que isso é um baque, já que em agosto e setembro é o período de melhores vendas para o setor. Ela lembrou que desde o início da pandemia, em março, não acontece baile nem eventos em CTGs. Este ano é um ano de muitas dificuldades para todos os setores, lembrou. A empresária tem três lojas e o quadro funcional permanece o mesmo. Porém, diz que se aumentar a crise poderão fazer adequações.

Vera Soares Pedroso