Fórum de Alegrete continua com atendimentos agendados aos advogados

Devido à pandemia, os atendimentos dos advogados no Fórum de Alegrete continuam sendo por agendamento desde o último dia 15 de julho.

A logística é que cada profissional solicite à Vara que quer pegar o processo e faça o seu agendamento por e.mail, para que o atendimento seja feito no dia seguinte.

Os espaços do Fórum foram demarcados de forma que todos os que adentrarem ao local façam o distanciamento solicitado, tudo visando a proteção individual de cada um. Além disso, todos devem obedecer os protocolos sempre usar máscaras e manter as distancia necessárias, para evitar a contaminação do coronavírus.

Se um advogado tiver que pegar processos em varas diferentes não poderá sair de uma e ir na outra, quase no mesmo horário. Normalmente tem que voltar ao centro e depois retornar ao Fórum.

O juiz Dr Rafael Echevarria Borba, diretor do Fórum, diz que está sendo dado o andamento possível com as restrições sanitárias necessárias, diante da situação de calamidade pública decretada. -Na realidade estamos diante de um novo normal, os processo de réus presos e urgentes estão fluindo normalmente, destacou.

Vera Soares Pedroso