Mãe e bebê esperam por longas horas, na Andradas vazia, no sábado de Lockdown

Uma cena inusitada ou curiosa foi registrada no último sábado(1°), no final da manhã, início de tarde em Alegrete. Uma mulher na calçada com um bebê no colo. Ela parecia desorientada e, com força, batia na cortina de metal de uma loja.

Ao se aproximar, a pessoa que fez contato com a mulher percebeu que ela não falava português. Com o lockdown, todas as lojas estavam fechadas e a pessoa imaginou que a mulher não sabia e estava tentando adentrar na loja para comprar. Mas foi então que compreendeu através de gestos e com o auxílio de outra pessoa que chegou no local que ela estava tentando entrar, pois reside nos fundos do estabelecimento comercial.

O que tornou a cena inusitada é que tudo parecia o filme esqueceram de mim, porém, desta vez, ao contrário, ao invés da pessoa ficar trancada pelo lado interno, estava do lado externo. O resumo foi que somente após duas horas de espera a mulher conseguiu finalmente que alguém abrisse a cortina para que ela pudesse entrar. No momento, ela estava sem celular e o que parece foi que o companheiro teria entrado com os outros filhos e ela teria ficado para trás. Não se sabe se foi exatamente isso o que aconteceu, mas a cena da mulher amamentando um bebê sentada no carrinho, por mais de duas horas não passou despercebido por quem transitou pela Rua Dos Andradas. A Assistência Social não foi acionada pois o que a mulher precisava era chamar atenção de quem estava no interior da loja, onde se ouvia uma música, segundo relato do jovem que tentou auxiliá-la.