Mais uma quadra do centro é incorporada ao Estacionamento Rotativo

A partir desta segunda-feira(27), mais 31 vagas serão implementadas no estacionamento rotativo. Desta vez, a primeira quadra da Rua dos Andradas será a contemplada.

De acordo com Ronaldo Leite, gerente regional da BR Parking, há meses a secretaria de Mobilidade e Segurança fez a solicitação e a partir daí foi realizado um estudo para ver a viabilidade naquela quadra. A Rua Dos Andradas ficará com 173 vagas, de um total de 202 previstas no contrato.

Outra novidade que os usuários vão perceber será o uso de um patinete elétrico. Os monitores da área azul vão usar capacete, joelheiras e se deslocar com um patinete elétrico para a fiscalização dos veículos estacionados.

O projeto piloto da BR Parking está sendo testado em outros municípios. Segundo a empresa o monitor foi devidamente treinado e o patinete se for aprovado será usado nas ruas aonde o deslocamento é mais longo.

No total, agora são 893 vagas, das 1.203 previstas no contrato. O repasse realizado à Prefeitura é de 18% do valor arrecadado. Dois (2)% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 5% a idosos, mas nos dois casos não são isentos de pagamento.

O Estacionamento Rotativo, defendem seus idealizadores, facilita a mobilidade nas principais vias do centro e está totalmente integrado ao cotidiano da cidade. São mais de cinco anos que o sistema foi implementado, desde novembro de 2014.

Numa avaliação deste período, Ronaldo disse que os alegretenses aceitaram bem. Também comentou sobre o aplicativo em que os usuários podem fazer recargas ou visualizar quais os locais que têm vagas disponíveis, link abaixo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.liquidworks.rotativoalegrete

Flaviane Antolini Favero