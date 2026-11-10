Manoel Viana garante continuidade dos serviços de saúde na Santa Casa de Alegrete

A Prefeitura de Manoel Viana confirmou a renovação do convênio com a Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete para o exercício de 2027. A parceria assegura a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à população vianense por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A renovação foi formalizada durante reunião realizada na Santa Casa de Alegrete, com a presença do prefeito Antônio Flávio Busnelo, da procuradora do município, Yusra Shunaineh, e do secretário municipal de Saúde, Adriano Santiago.

O encontro teve como objetivo alinhar os termos da continuidade da parceria e garantir a manutenção dos serviços já contratados. Pelo convênio, a Santa Casa segue como referência para o primeiro atendimento hospitalar dos moradores de Manoel Viana, além de disponibilizar exames e outros procedimentos previstos no acordo.

Conforme a administração municipal, todo o escopo de atendimento foi mantido, sem alterações nos serviços oferecidos. Os valores repassados à instituição também foram preservados, sem reajuste para o próximo ano.

Durante a reunião, o prefeito Busnelo destacou a importância da parceria para garantir o acesso da população aos serviços hospitalares.

“É um convênio essencial. A Santa Casa é o nosso hospital de referência e a população de Manoel Viana depende diretamente desse atendimento. Renovar essa parceria é garantir que o vianense continue sendo acolhido”, afirmou.

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O secretário de Saúde, Adriano Santiago, ressaltou que a renovação permite maior organização dos serviços e dos encaminhamentos realizados pela rede municipal.

“Com o convênio confirmado, conseguimos organizar o fluxo de exames e os encaminhamentos com mais segurança, sem interrupção no atendimento à população”, pontuou.

A procuradora Yusra Shunaineh também acompanhou as tratativas, com atenção aos aspectos jurídicos e à formalização do instrumento, assegurando o cumprimento dos requisitos legais para a renovação.

A parceria entre Manoel Viana e a Santa Casa de Alegrete tem caráter estratégico para a assistência em saúde do município. Como Manoel Viana não possui hospital próprio, os moradores dependem da estrutura hospitalar de Alegrete para internações, cirurgias eletivas, exames de imagem e atendimentos de média e alta complexidade.

Localizado a aproximadamente 42 quilômetros de Alegrete, o município integra a 3ª Região de Saúde e tem a Santa Casa alegretense como referência hospitalar. Com a renovação do convênio, a administração municipal busca assegurar a continuidade dos atendimentos ao longo de 2027, mantendo o acesso dos moradores aos serviços contratados pelo SUS.