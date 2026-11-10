Guarda Municipal promove conscientização sobre bullying e cyberbullying em escola de Alegrete

A ação foi promovida pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio da Guarda Municipal, e reuniu aproximadamente 50 alunos, além de professores e orientadores da instituição.

Leia mais:Alegrete inspira artista que resgata coreografia histórica do sapateado gaúcho em vídeo no CTG Farroupilha

Durante o encontro, foram discutidas questões relacionadas ao respeito, à empatia e à prevenção da violência no ambiente escolar e no meio digital. A iniciativa também buscou orientar os estudantes sobre a importância de identificar situações de risco e adotar atitudes que contribuam para uma convivência mais saudável.

O programa Papo Seguro integra as ações de educação preventiva da Guarda Municipal, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes e contribuir para a construção de ambientes escolares mais seguros e acolhedores.