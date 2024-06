Márcio Faraco e convidados gravam música para arrecadar doações aos desabrigados do RS

A música traz descrições tristes e memoráveis desse período, buscando manter viva a lembrança do momento difícil que a região está atravessando.

Eletrotécnico alegretense descobre o Parkinson e dá “aula” de superação após o diagnóstico

O título “Pingo no Telhado” carrega uma dupla alusão: ao medo da chuva, que causa apreensão devido às enchentes, e ao cavalo Caramelo, pois no dialeto gaúcho, “pingo” significa cavalo. A música é uma forma de expressão artística que visa não apenas retratar a realidade, mas também incentivar a solidariedade entre os ouvintes.

A iniciativa de criar um vídeo colaborativo para a canção reuniu os músicos Yamandu Costa, Renato Borghetti, alegretenses Ernesto Fagundes e Márcio Faraco, que, mesmo em diferentes partes do mundo, se uniram para gravar a peça. O objetivo é evitar que a tragédia seja esquecida, mantendo acesa a chama da solidariedade entre as pessoas.

Quando o soar de um sino representa esperança e vida

A colaboração se estendeu além da música, com a participação do Dr. Alexandre Alves na seleção de links confiáveis para doações. Essas contribuições são destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, reforçando a importância do apoio contínuo, mesmo após as manchetes mudarem para novos temas.

Movimentos Sociais

Renascer da Esperança

Chave Pix: 01684953/0001-89 (CNPJ)

Casa de Cultura e Resistência

Chave Pix: [email protected]

Cozinha Solidária

Responsável: Instituto Brasileiro de Solidariedade

Chave Pix: 09352141000148

Cozinha Solidária MTST

Banco Itaú

Responsável: MTST RS

Chave Pix: [email protected]

RS Música

Responsável: Luci Caminha

Chave Pix: [email protected]

Quilombo dos Machado

Responsável: Vanda Tamires

Chave Pix: [email protected]

Retomada Nhe Engatu

Responsável: Laercio Gomes Mariano

Chave Pix: 03287433059

Federação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do RS

Chave Pix: 46829258/0001-04 (CNPJ)

Retomada Gãh Ré Kaingang

Responsável: Iracema Nascimento

Chave Pix: 349.022.360-87

Causa Animal

O apelo de Márcio Faraco e seus colegas é claro: apoiar as vítimas das enchentes é crucial, e qualquer quantia pode fazer a diferença. A música e a solidariedade caminham juntas, mantendo viva a união do povo brasileiro.